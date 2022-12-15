مصر.. إعدام سيدة ارتكبت جريمة مروعة

أصدرت محكمة مصرية قرارا بمعاقبة ربة منزل فى العقد الرابع من العمر بالإعدام شنقا وذلك بتهمة قتل صديقها بهدف سرقته.

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تعود أحداث الواقعة إلى حين تلقت قوات الأمن بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل والعثور على جثة المجني عليه، ملقاة أسفل سرير النوم بنطاق الشقة محل سكنه وبها عدة طعنات.

بالانتقال والفحص الذي أجري بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه الثالث، تبين أن البلاغ صادر عن زوجة المجني عليه بأنها عادت إلى منزلها وتبين غياب زوجها وبتقنين الإجرءات تبين أن مرتكبة الواقعة هي ك.خ.ع، ربة منزل، نظرا لوجود علاقة عاطفية بالمجني عليه.

جرى البحث عن الجثمان وتم العثور عليه أسفل سرير النوم ملفوفا بملآة وبها عدة طعنات، وجرى ضبط المتهمة واعترفت بأنها حضرت للمجني عليه نظرًا للعلاقة التي تربطهما وأنها وضعت الأقراص المخدرة للمجني عليه في مشروب، واستولت على هاتفه المحمول وبعض المنقولات.

جرى تقديم المتهمة إلى جهات التحقيق المعنية والتي قررت إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وأصدرت حكمها اليوم الخميس بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية.

المصدر: القاهرة 24