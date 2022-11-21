مصر.. إعدام مواطن اعتدى على ابنته في جريمة هزت البلاد

قضت محكمة مصرية بإعدام المتهم باغتصاب ابنته بعدما أدين في اتهامه بالتعدى عليها جنسيا وهتك عرضها 3 مرات، حسب ما توصلت إليه التحقيقات في القضية.

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وكشفت التحقيقات أن "المتهم هتك عرض ابنته بالقوة مرة، وواقعها مرتين بغير رضاها.

وشهِدَ عم الضحية بجلسة المحاكمة بأنه في أثناء عمله كسائق توك توك تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته مؤداه أن أخاه المتهم واقع ابنته، فهرع إليهم فأحاطته علما بما أبلغتها به شقيقة الضحية من أنها أبصرت والدها وهو يواقع أختها، فاصطحب المجني عليها ترافقهما زوجته وقصدا طبيبا للكشف عليها فاعتذر، فقصدا طبيبة كشفت عليها وقالت إنها تعرضت لاغتصاب ولكن غشاء بكارتها سليم، وأضاف بعدم وجود خلافات بينه وبين والدة المجني عليها (زوجته الأولى).

وشهدت والدة المجني عليها بالتحقيقات بأنها في يوم واقعة رؤية ابنتها لوالدها يواقع ابنته، كانت بناحية كفر الشيخ بسبب وفاة أمها، وفي صباح اليوم التالي تلقت اتصالا هاتفيا من ابنتها تخبرها بأن والدها واقع أختها، فدعتهما للحضور بها إليها وأوقعوا الكشف الطبي عليها لدى إحدى الطبيبات التي أخبرتهم بأنها تعرضت لمواقعة ولكن غشاء بكارتها سليم، وبمواجهة المجني عليها قررت لها بأن المتهم واقعها دون رضاها وتحت التهديد من قبل ثلاث مرات.

المصدر: القاهرة 24