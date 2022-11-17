مصر.. لحظة الحكم بإعدام 3 أشخاص ارتكبوا جريمة مروعة عام 2021

أسدلت محكمة مصرية الستار في الواقعة المعروفة إعلاميا بمقتل الشاب كريم شمال محافظة المنيا، منذ عام سابق وحكمت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام.

وقضت المحكمة بسجن 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 3 آخرين بينهم سيدتان.

وقام المتهمون بقتل الشاب كريم، وسحله وهتك عرضه والتمثيل بجثته في شوارع مطاي، حيث تعود أحداث الواقعة، لشهر يناير 2021، عندما أقبل المتهمون على التربص بالمجني عليه، وقاموا بافتعال مشاجرة طاحنة بالأسلحة البيضاء والسنج والعصي مع الجاني بسبب خلافات مصادرة تعود أحداثها في عام 2018.

وقام المتهمون بالتعدي عليه بالضرب المبرح في الشارع بأسلحة بيضاء محدثين به إصابات كثيرة وجروح قطعية بجسدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الضرب المبرح بـ"الساطور" وقاموا بالتمثيل بجثته، حيث تم وضع الجثة أسفل سيارة ومروا عليها عدة مرات.

المصدر: RT