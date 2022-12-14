قاجعة أليمة في ولاية المسيلة الجزائرية

شهدت ولاية المسيلة الجزائرية اليوم الأربعاء فاجعة أليمة، حيث لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 24 آخرون إثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين.

وقال رئيس خلية الإعلام والعلاقات العامة لمجموعة مسيلة للدرك الوطني إن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المسيلة وبلدية شلال.

وتمثل الحادث في انحراف حافلة لنقل المسافرين، مخلفا وفاة 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين، فيما تم إسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

ودعت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بقانون المرور ومراعاة السياقة السليمة.

المصدر: "النهار" الجزائرية