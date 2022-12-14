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لسبب صادم.. مقطع فيديو يدمي القلوب لطفل سوري تعرض للتعذيب في لبنان!

مجتمع

لسبب صادم.. مقطع فيديو يدمي القلوب لطفل سوري تعرض للتعذيب في لبنان!
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أثار مقطع فيديو متداول لطفل سوري تعرض للاعتداء من طرف أرباب عمله غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو رجلا يسأل طفلا عثر عليه وحيدا في الليل عن سبب حالته، فقال الطفل، وهو كان يأكل رغيف خبز وزيتونا ويشرب كأسا من الشاي، إنه تم الاعتدى عليه بالضرب.

وأشار إلى أنه يعمل كراعي أغنام وأبقار لدى أحد الأشخاص في لبنان، لكن بحجة تأخره عن القدوم لعمله، قام أصحاب العمل بتعنيفه.

وأوضح أن الضرب طال عينه اليمنى، التي يظهر اللون الأزرق حولها، كما كسروا له إحدى أسنانه.

المصدر: RT

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