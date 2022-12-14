لسبب صادم.. مقطع فيديو يدمي القلوب لطفل سوري تعرض للتعذيب في لبنان!

أثار مقطع فيديو متداول لطفل سوري تعرض للاعتداء من طرف أرباب عمله غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو رجلا يسأل طفلا عثر عليه وحيدا في الليل عن سبب حالته، فقال الطفل، وهو كان يأكل رغيف خبز وزيتونا ويشرب كأسا من الشاي، إنه تم الاعتدى عليه بالضرب.

وأشار إلى أنه يعمل كراعي أغنام وأبقار لدى أحد الأشخاص في لبنان، لكن بحجة تأخره عن القدوم لعمله، قام أصحاب العمل بتعنيفه.

وأوضح أن الضرب طال عينه اليمنى، التي يظهر اللون الأزرق حولها، كما كسروا له إحدى أسنانه.

أقسم بالله شي بيقهر

أقسم بالله شي ببكي

ماعاناه الشعب السوري في دول العربية.. لبنان يفوق الخيال

طفل سوري يتعرض للضرب المبرح والطرد ليلا من قبل صاحب مزرعه بلبنان بسبب ان الولد تاخر على البقرات pic.twitter.com/6x3lMUK97R — محمد أبو هيثم ✌ ناشط أنساني✌ (@Spj4V5EgR4OnS5H) December 13, 2022

ماعاناه الشعب السوري المهجرفي دول الجوار يفوق الخيال

طفل سوري يتعرض للضرب المبرح والطرد ليلا من قبل صاحب مزرعه فينيئي بسبب ان الولد تاخر على البقرات

اللهم فرج عنا جميع لله الامر من قبل ومن بعد pic.twitter.com/wwG2w3oErj — وائل أحمد الغابي (@gabewael) December 14, 2022

المصدر: RT