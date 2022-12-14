لسبب صادم.. مقطع فيديو يدمي القلوب لطفل سوري تعرض للتعذيب في لبنان!
أثار مقطع فيديو متداول لطفل سوري تعرض للاعتداء من طرف أرباب عمله غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويظهر الفيديو رجلا يسأل طفلا عثر عليه وحيدا في الليل عن سبب حالته، فقال الطفل، وهو كان يأكل رغيف خبز وزيتونا ويشرب كأسا من الشاي، إنه تم الاعتدى عليه بالضرب.
وأشار إلى أنه يعمل كراعي أغنام وأبقار لدى أحد الأشخاص في لبنان، لكن بحجة تأخره عن القدوم لعمله، قام أصحاب العمل بتعنيفه.
وأوضح أن الضرب طال عينه اليمنى، التي يظهر اللون الأزرق حولها، كما كسروا له إحدى أسنانه.
أقسم بالله شي بيقهر— محمد أبو هيثم ✌ ناشط أنساني✌ (@Spj4V5EgR4OnS5H) December 13, 2022
أقسم بالله شي ببكي
ماعاناه الشعب السوري في دول العربية.. لبنان يفوق الخيال
طفل سوري يتعرض للضرب المبرح والطرد ليلا من قبل صاحب مزرعه بلبنان بسبب ان الولد تاخر على البقرات pic.twitter.com/6x3lMUK97R
ماعاناه الشعب السوري المهجرفي دول الجوار يفوق الخيال— وائل أحمد الغابي (@gabewael) December 14, 2022
طفل سوري يتعرض للضرب المبرح والطرد ليلا من قبل صاحب مزرعه فينيئي بسبب ان الولد تاخر على البقرات
اللهم فرج عنا جميع لله الامر من قبل ومن بعد pic.twitter.com/wwG2w3oErj
المصدر: RT