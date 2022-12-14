مصر.. العثور على جثة ممرضة داخل حجرة مستشفى والأمن يتحرك

لقيت ممرضة تعمل بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة مرسى علم في مصر، مصرعها بعد تناولها كمية كبيرة من المسكنات، تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا بوصول كاميليا ع. ع 34 عاما جثة هامدة من إحدى المستشفيات الخاصة إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد.

وتبين من التحريات الأولية تناول المجني عليها للمسكنات، بسبب المعاناة من المرض الذي أصيبت به.

كما تبين أن الممرضة انتقلت إلى المستشفى الخاص منذ فترة قريبة، وتعمل في القطاع الخاص، وتم نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى بعد العثور عليها ملقاة داخل إحدى الحجرات.

وقررت بعد ذلك الأجهزة المختصة ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة ممرضة تعمل بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة مرسى علم، لبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

المصدر: القاهرة 24