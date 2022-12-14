الأمن المصري يوجه ضربة قوية بـ53 مليون جنيه

أعلنت القوات الأمنية في مصر، توجيه ضربة قوية لعدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهم إعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع.

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وأوضحت القوات المصرية أن العناصر المضبوطة تخصصوا في حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لحماية نشاطهم الإجرامي، متخذين من دائرة قسم شرطة سيدي براني مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

ونجحت الجهود في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سيدي براني، وبحوزتهما 62 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 8 كيلوغرامات من مخدر البانجو، وزنت 3 كيلوغرامات من بذور القنب المخدر "البانجو"، وزنت كيلوغرام واحد من الأدوات ومعدات خاصة بإعادة تدوير مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، وبندقية رصاص، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ،و سيارتان بدون لوحات، ومبلغ مالي، و6 هواتف محمولة.

وتابعت قوات الأمن أنه تم ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية (لأحدهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش زنت 742 كيلوغراما، و10000 قرص مخدر لعقار الترامادول، وبندقيتان آليتا مع 5 خزائن، وبندقية خرطوش، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 3 سيارات إحداها بدون لوحات، ومبلغ مالي بعملات محلية وأجنبية، 3 هواتف محمولة. وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (53,300٫000) ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبا.

المصدر: RT