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الأمن المصري يعثر على "كنز علي بابا" بحوزة رجل أعمال

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الأمن المصري يعثر على
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تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على صاحب شركة إم جروب  للمشغولات الذهبية في مصر الجديدة، لإتجاره في الماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة.

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وكشفت التحريات الأمنية شراء المتهم إحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة لممارسة نشاطه ببيع الأحجار الكريمة بالدولار، وتخزينه كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والمشغولات المهربة في شركته للتهرب من موظفي الجهات الرقابية.

وأوضحت التحريات أن صاحب شركة إم جروب للمشغولات الذهبية، حذر العاملين في شركته من التعامل إلا عن طريق عملاء محددين يختارهم بنفسه، حيث يقابل العملاء بمفرده ويتحكم في مواعيد غلق وفتح الشركة آليا بعد مشاهدة عملائه في كاميرات المراقبة.

وعثر بحوزة المتهم في شركته على 597.29 قيراط من فصوص الماس، و234 قيراط زمرد وياقوت وزفير، وزنت 959 جم، و1.973 كيلو ذهب مرصع بالماس، و24700 دولار و600 ألف جنيه مصري، وقدرت المضبوطات بحوزة صاحب الشركة بـ 22 مليون جنيه مصري، والرسوم المستحقة عليه للجمارك 44 مليون جنيه.

المصدر: القاهرة 24

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