فيديو مأساوي في مصر.. سيدة تعرض كبدها ورحمها للبيع

عرضت سيدة مصرية كبدها ورحمها للبيع، مشيرة إلى تراكم الديون عليها، والتي كانت سببا لعرضها كبدها أو جزءا منه للبيع من خلال خضوعها لعملية جراحية.

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وقالت داليا من محافظة الشرقية إنها تعيش في بيت غير آدمي، حيث تزوجت وهي في الحادية عشرة من عمرها، لزوجها الذي يكبرها بـ 20 عاما، وكان لديها 5 أشقاء رجال توفاهم الله، ولم يتبق سواها مع أخواتها الفتيات الأربع.

وتعاني الشقيقات الخمس من مرض تكيّس الكلى، حيث كان هذا إرثهن الوحيد من والدتهن، مضيفة أنهن جميعا لا يملكون تكلفة علاج المرض الذي يصل بهن في مرحلة تالية إلى الغسيل الكلوي، كما أنها أنجبت من زوجها 6 أبناء، بينهم الطفل الخامس البالغ من العمر 10 أعوام، وهو مريض بـ ضمور العضلات الشوكي والقلب، ويحتاج إلى العلاج طوال حياته.

وتقول داليا إنها بسبب نجلها محمد وإصابتها كذلك بضغط شديد على المخ اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية فورية، وكذلك عمل جلسات بزل نخاع، فتدينت أموالا طائلة بمقابل الربا، وكُتبت عليها إيصالات أمانة، وهي معرضة للحبس في أي لحظة، حيث أصبحت مُدانة 450 ألف جنيه.

وعن عرضها الكبد للبيع عبر مقطع فيديو قالت داليا: لو حد عايز الكبد أو المبايض أو الرحم هبيعه، أبيع جسمي إن شا الله أموت بعدها، بس المهم أسدد ديوني، بنتي مكتوب كتابها ومش عارفة أجهزها ولا جابت أي حاجة، لدرجة إني فكرت في الانتحار وأنهي حياتي.

وتسبب عرض السيدة في حالة كبيرة من الجدل في مصر، حيث دعا عدد كبير من الأشخاص لمساعدتها قبل إقدامها على بيع أعضائها.

المصدر: القاهرة 24