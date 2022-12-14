الكشف عن تفاصيل محاكمة الفنان محمد رمضان

حددت جهات التحقيق في مصر20 ديسمبر أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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وجاء في أمر إحالة المتهم محمد رمضان، لأنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة الاطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المين بالتحقيقات.

ووأضاف أمر الإحالة أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالت جهات التحقيق الأوراق إلى الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لنظرها بجلسة 20 ديسمبر مع إعلان المتهم بتلك الجلسة.

المصدر: القاهرة 24