مذبحة أسرية مروعة في مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، ملابسات واقعة مقتل 3 أشخاص بكفر الشيخ، وضبطت مرتكب الواقعة.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من مزارع يفيد بعثوره على 3 جثث (زوج شقيقته، شقيقته، نجلهما "وبهم جروح طعنية") داخل منزلهم بدائرة المركز.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليهما "الأول والثانية" (مقيم بمحافظة الإسكندرية) لوجود خلاف بين المتهم والمجني عليهم الثلاثة.، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وأقر أنه بتاريخ 8 الجاري حضر من محل إقامته بالإسكندرية وتوجه إلى الشقة المقيم بها (والدته وشقيقه المجني عليهما) ونشبت بينهما مشاجرة تطورت إلى قيامه بالتحصل على "سكين" وقام بطعن شقيقه ووالدته، عقب ذلك توجه للشقة الأخرى المقيم بها والده وقام بتسديد العديد من الطعنات له وتخلص من "السكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائها بإحدى مصارف المياه وعاد لمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: مصراوي