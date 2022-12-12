إعلامية مصرية تغازل ياسين بونو على الهواء وتثير جدلا بسبب اللهجة المغربية الغريبة

فاجئت الإعلامية ياسمين عز، مشاهدي برنامجها "كلام الناس" بتقديم أحدث حلقاته وهي مرتدية تيشيرت المغرب احتفالًا بتأهل أسود الأطلسي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

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وتحدثت ياسمين، خلال الحلقة عن ياسين بونو، حارس المنتخب المغربي، قائلة: "نداء بقى وطلب بسيط كده من حبايبي حبيباتي بعض البنات.. لازم نقول بعض على طول.. اللي مقطعين نفسهم على الحارس المتألق ياسين بونو بقالهم كام يوم كده الحالة مش طبيعية.. سيبوا الراجل يركز في شغله يا جماعة.. مش كده يا جماعة.. أيوه الولد وسيم وجان ما شاء الله طول بعرض ويستاهل ياخد لقب رجل كأس العالم كله مش رجل ماتش امبارح بس ولكن الراجل مرتبط ومتجوز ومخلف".

وأضافت: "فأرجوكم يا جماعة سيبوا الراجل في حاله.. واللي أعرفه برضه أو اللي كلنا عارفينه ولو انتوا ما تعرفوش أنا بقولكوا إنه بيحب مراته وبيموت فيها فعيب يا جماعة وما يصحش الكلام اللي انتوا عمالين تكتبوه والرسايل اللي عمالين تبعتوها له أو لمراته.. هتقولولي عرفتي إزاي؟ عرفت.. عرفت إنكم بتبعتوله وبتبعتوا لمراته".

وتابعت: "فأنا بحملكم مسئولية أي حاجة تحصل مع ياسين بونو الماتش الجاي وبعدين مبابي ما بيرحمش.. سيبوه يركز وادعوله ربنا يوفقه في الملعب إن شاء الله وبره الملعب ومع زوجته الجميلة إيمان.. ومش معنى إن زوجته بقالها 4 سنين ما نزلتش أي صورة ليهم على انستجرام أو على أي موقع من مواقع السوشيال ميديا إن هي مش بتحبه والكلام ده يا سيدي يمكن نجمه خفيف وبتخاف عليه من الحسد.. يمكن الست بتخاف جوزها يتحسد فنتعلم منها اتعلموا منها بدل ما تتنمروا عليها".

ووجهت رسالة باللهجة المغربية لأسود الأطلس، قائلة: "الله يحفظك سي وليد الركراكي، ربي معاك يا حكيمي أنت وزياش ومرابط، والله مزيان يا زلزولي، ونحبك بالزاف با بونو، سير خوي أوناحي سير، هذه بداية ومازال مازال، جيبوها يا الولاد، مربوحة إن شاء الله وديما مغرب، هلا هلا المغاربة سبوعة ورجالة، ديروا النية ينصرنا العالي تعالى".

وأثارت لهجة الإعلامية المصرية حالة من الجدل في مصر، حيث أكد البعض أنها تتحدث بشكل خاطئ.

المصدر: وسائل إعلام مصرية