هجوم في مصر على اتحاد كرة بسبب منتخب المغرب

علق الفنان المصري هاني شاكر، على تأهل المغرب لنصف نهائي مونديال قطر 2022، معبرا عن سعادته الشديدة بذلك ومهاجمًا في الوقت نفسه اتحاد كرة القدم المصري.

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وقال هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية: أنا غيران على بلدي بجد، لكن المغرب عملت اللي بلاد كتير مقدرتش تعمله، وفرحتنا فرحة ملهاش أول من آخر، وأنا على قد فرحتي التي لا توصف وكأن مصر كانت بتلعب إمبارح وحققت هذا الإنجاز الرائع، لكني غيران على بلدي مصر.

وأضاف هاني شاكر متسائلًا: إحنا ناقصين إيه؟ إلا إنه فعلا يكون في اتحاد كرة قدم متفرغ وعارفين قيمة الرياضة، ومش بيجامل على حساب حد وينفذ القوانين واللوائح بحذافيرها بدون مجاملة لنادي أو شخص.. ناس محترمة وبتحترم نفسها اتحاد كرة مش بيخاف من حد إلا من القانون.

في السياق ذاته، أشاد هاني شاكر بنسخة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، قائلا: نسخة كأس العالم دي عربية بمعنى الكلمة، من أول القرآن الكريم اللي افتتحوا به كاس العالم للإنجازات الرائعة واستادات ليس لها مثيل في أي مكان في الدنيا، وهذا يدل على إننا كعرب لما نصر على عمل حاجة حلوة بنعملها.

وأضاف: أنا عاوزة أقول أني حامل هم أي حد يعمل كأس عالم تاني بعد قطر لأنهم صعب يوصلوا للمستوى ده هيعملوا ايه بعد اللي اتعمل.

المصدر: القاهرة 24