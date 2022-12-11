مصر..إعلان في "فيسبوك" يروج لبيع المخدرات والأمن يتحرك (صورة)

تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط المتهمين في نشر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي يروج لبيع المخدرات يحمل عنوان "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات".

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وفي التفاصيل، انتشرت في "فيسبوك" صورة لإعلان يروج لبيع المخدرات تحمل عنوان "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات"، حيث رصدت الأجهزة الأمنية المنشور، وتم الوصول إلى المتهمين في هذه الواقعة، بمحل إقامتها دائرة مركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، ونجحت القوات في القبض عليهما.

وأفاد مصدر أمني بنجاح مديرية أمن المنوفية في القبض على المتهم ببيع المواد المخدرة، وذلك بعد انتشار ورقة الإعلان في مواقع التواصل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتحريات السرية لسرعة ضبط المتهم، وبعد تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز قويسنا من ضبط المتهم.

وتلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بإلقاء القبض على مسجل خطر وشهرته أبو كيان وضبط بحوزته مواد مخدرة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

المصدر: "القاهرة 24"