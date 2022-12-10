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مصر.. تطورات العثور على كنز "علي بابا" بحوزة رجل أعمال

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مصر.. تطورات العثور على كنز
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كشفت واقعة القبض على صاحب شركة إم جروب  للمشغولات الذهبية في مصر، لإتجاره في الألماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة، عن مفأجاة جديدة.

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وأوضحت التحريات الأولية أن شخصا يدعى مستر أليكس انتحل صفة شخصية لبنانية لمدة 10 سنوات، وعمل في تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة، عن طريق التهريب من مصر إلى الخارج وبالعكس.

وتابعت التحريات الأولية أن مستر أليكس زار 200 دولة مختلفة، ويحمل اسم مستر أليكس الشخصية اللبنانية التي قرر المتهم هيثم انتحال صفتها في عمله بتجارة الذهب.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم اشتغل في تهريب المجوهرات المرصعة بالألماس لمدة عشر سنوات، وروّج في الأوساط بين تجار الذهب أنه لبناني الجنسية ويعمل في مجال تجارة الذهب والمجوهرات والملقب بحوت تجارة الذهب، وفي الفترة الأخيرة قبل ضبطه من قبل مباحث الأموال العامة، نقل أليكس كمية كبيرة من الذهب والمجوهرات والدولارات خارج البلد.

واعترف المتهم أمام الأجهزة الأمنية أنه يتاجر بالذهب بين مصر ولبنان، حتى تم إجراء التحريات الأمنية وتبين أنه ينتحل صفة لبناني للهروب من أعين الأجهزة الأمنية في دخوله وخروجه من القاهرة.

وكشفت التحريات الأمنية شراء المتهم إحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، لممارسة نشاطه ببيع الأحجار الكريمة بالدولار، وتخزينه كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والمشغولات المهربة في شركته للتهرب من موظفي الجهات الرقابية.

المصدر: القاهرة 24

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