"تركوه بلا مأوى".. البرد يتسبب في وفاة شاب مصري في دولة أوروبية

توفي شاب مصري بإيطاليا، يبلغ من العمر نحو 20 عاما، من شدة البرودة بعد تعرضه إلى درجات الحرارة المنخفضة، في منطقة ببولزانو التي تقع في مقاطعة ترنتيو ألطا.

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وكان الشاب المصري بإيطاليا، بلا مأوى، بالقرب من محطة سكة حديد فييرا بالمنطقة الصناعية، واكتشف وفاته أحد أصدقائه، وعلى الفور تدخلت سيارة الإسعاف مع طبيب الطوارئ والشرطة، ولكن لم يكن كافيا لإنقاذ حياة الشاب العشريني الذي قضى ليلة كاملة في البرد القارس، قبل أن يلقى حتفه.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا، ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج، لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

المصدر: القاهرة 24