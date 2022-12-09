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مصري يقتل والدته بطريقة بشعة

مجتمع

مصري يقتل والدته بطريقة بشعة
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لفظت ربة منزل في السبعين من عمرها أنفاسها الأخيرة؛ متأثرة بإصابتها بجرح ذبحي على يد نجلها داخل مسكن الأسرة في نطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية.

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وتبين أن المتهم مريض نفسي، سبق وتلقى العلاج، وله ملف طبي في أحد مستشفيات علاج الأمراض النفسية العصبية، وقد أنهى حياة والدته ذبحا، ولاذ بالفرار عقب ارتكاب جريمته.

وبانتقال قوات الأمن تبين من التحريات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة منيا القمح مقتل المجني عليها على يد نجلها البالغ من العمر 30 عاما، والذي أنهى حياتها ذبحًا ولاذ بالفرار، فيما تبين أن الابن المتهم مريض نفسي، وله ملف طبي في مستشفى للأمراض النفسية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

المصدر: القاهرة 24

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