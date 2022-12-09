هكذا عرض الأمير هاري الزواج على ميغان.. لحظات حميمة تبث للمرة الأولى (صور+ فيديو)

شارك دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، تفاصيلا عن حياتهما خلال سلسلة وثائقية تبث على منصة "نتفليكس"، حيث عرضا لأول مرة صورا لم يراها الجمهور من قبل.

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وقال هاري(38 عاما) إنه كان مرعوبا من أن وسائل الإعلام سترفض ميغان (41 عاما)، وكان يجب أن يحصل أيضا على موافقة جدته الملكة إليزابيت حول العلاقة مع ميغان.

وتضمن الفيلم الوثائقي صورا لم تعرض من قبل لطلب الأمير هاري من ميغان الزواج، حيث شارك الزوجان بعض اللقطات التي تظهر هاري على ركبة واحدة ممسكا بصندوق الخاتم في يد واحدة، بينما كان كلب ميغان جالسا بجانبه والشموع تحيط بالمكان.

وقال الزوجان إن يوم العرض كان مميزا حيث ذهبا إلى كوخ تعودا زيارته، وبينما كانت ميغان تحمص الدجاج كان هاري في الحديقة يجهز الأجواء للقيام بطلبه.

ويتذكر هاري ذلك اليوم قائلا: "فتحت زجاجة شمبانيا بينما كانت ميغان تحمص دجاجة.. لقد استغربت ميغان من تصرفي هذا حيث قالت لي أنت لا تشرب الشمبانيا أبدا، ما هي المناسبة؟ فأجبت بأنني لا أعرف، لقد شعرت بأنني أرغب بفتحها".

وأضاف: "لقد جلبت لها كلبها "غي" بالطائرة من الولايات المتحدة، وحصلت على 15 شمعة كهربائية وضعتها في الحديقة".

وتابعت ميغان: "لقد كان على ركبة واحدة، وكنت أقول "نعم"، كنا سعداء للغاية ومتحمسين".

وبدأت منصة "نتفليكس" أمس الخميس عرض سلسلة وثائقية عن الأمير هاري وزوجته ميغان، وسط جدل واسع في بريطانيا منذ الكشف عن إعلانها الترويجي. وسيتم عرض حلقة جديدة في 15 ديسمبرالجاري.

وأوضحت كاتبة السلسلة أوميد سكوبي أن هذا المسلسل الذي يتوزع على 6 حلقات "سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التي واجهاها".

ووعد القائمون على العمل بالكشف عن ملابسات قصة تخلي دوق ودوقة ساسكس عن واجباتهما الملكية.

المصدر: "pagesix"