طليقة جورج الراسي تهدد بفضح عائلته: "يا قاتل يا مقتول واسألوا السفارة الأمريكية!" (فيديو)

هددت جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي بفضح عائلته لإثارتهم الجدل "من أجل أهدافهم ومصالحهم"، على حد قولها.

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وقالت طليقة جورج الراسي، في فيديو نشرته مجلة "الجرس" اللبنانية: "أنا هبدأ أفضح الحقائق وأفضح عيلته ويا قاتل يا مقتول، ومش هسكت لأنكم بتعتبرونا مجانين عشان مصالحكم وأهدافكم".

وأضافت: "المرحوم جورج الراسي عنده ملف في المحكمة العسكرية في لبنان، وممكن تسألوا السفارة الأمريكية واعرفوا قالوا له إيه قبل أسبوعين من وفاته".

وفي وقت سابق، أعلنت عارضة الأزياء اللبنانية، اللجوء إلى السفارة الأمريكية التي تحمل جنسيتها، بسبب تلقيها تهديدا بالقتل من أسرة الراسي، وبعض محبيه، لاتهامهم لها بالتسبب في مقتله.

ووضحت طليقة الراسي في منشور: "تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتاخذوا الإجراءات، ما فيني أرد على حدا أبدا، ممنوع الرد.. شكرا لكم جميعا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا".

وتوفي الفنان اللبناني ​جورج الراسي، نهاية شهر أغسطس الماضي،​ في حادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من مركز الأمن العام.

المصدر: جرس