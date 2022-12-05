صورة على فيسبوك تقتل مصريا بطريقة بشعة

شيع المئات من أهالي منطقة أبوقير، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء الأحد، جنازة شاب قتل بعد أن طعنه تاجر أسماك في القلب عقابا له على نشر صورة على فيسبوك.

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وكانت أسرة المجني عليه أنهت التصاريح اللازمة بدفن جثته، عقب ورود تقرير الطب الشرعي واستصدار تصاريح الدفن، فيما تباشر جهات التحقيق المعنية تحقيقاتها في الواقعة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل بمنطقة أبوقير شرقي المحافظة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين صحة الواقعة، إذ تم العثور على جثة المجنى عليه، بؤلة، صاحب محلات جزارة وسيراميك غارفا في دمائه وتبين أن مرتكب الواقعة هو صلاح.م.ا.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهم وقع بينه وبين المجني عليه خلاف، ونشر المتهم صورة للمجنى عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، بعدما دبت الخلافات بينهم بعد أن بادله الأخير صورا نشرها على فيسبوك أيضا، فقرر المتهم التخلص من المجنى عليه وطعنه بسكين أمام منزله.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

المصدر: القاهرة 24