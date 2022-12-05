أول تحرك حكومي في مصر بعد فيديو تحدي الممرض والرضيع

قرر وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، إغلاق وحدة حضانات خاصة، تدعى الفاروق عمر، في محافظة المنيا، وإحالة مالكها والعاملين فيها للنيابة العامة.

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وأوضحت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أنه تم رصد فيديو لمنتحل مهنة تمريض يقوم بتركيب كانيولة لطفل رضيع في كعب القدم وهو معصوب العينين، الأمر الذي يهدد حياة الطفل.

وأكدت المصادر، أن وزير الصحة والسكان أصدر قرارا بإغلاق وحدة حضانات للأطفال المبتسرين، الفاروق عمر، في مركز أبوقرقاس بمحافظة المنيا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الوحدة والعاملين بها، لإحالتهم إلى النيابة العامة، لانتحالهم صفة التمريض.

كما وجه الوزير بتكثيف الحملات التفتيشية الاستباقية، على جميع المراكز الطبية الخاصة، والأهلية، ومراجعة حصول العاملين بها على تراخيص مزاولة المهن الطبية.

وشهد الشارع المصري حالة من الغضب خلال الساعات الماضية، بعدما وثق فيديو إقدام طواقم التمريض بحضانة خاصة بمحافظة المينا، على تركيب كانيولة بكعب طفل حديث الولادة وهو معصوب العينين.

وبالبحث تبين أن من قام بتركيب الكانيولة يدعى مصطفى محمد عبد العزيز، مقيم في قرية صنيم، مركز أبو قرقاص ومعه شخص يدعي صابر محمد، وذلك وفقا لمذكرة بلاغ مقدمة للمحامي العام لنيابات جنوب المينا الكلية، من قبل نقيب تمريض المحافظة، انتصار رئيف فؤاد.

وأوضحت نقيب تمريض المنيا، أن "فردي الواقعة غير مؤهلين للقيام بأعمال التمريض وغير حاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة وغير مقيدين بنقابة التمريض".

المصدر: القاهرة 24