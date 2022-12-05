مطالبات بتحرك عاجل في مصر بسبب فيديو مروع لممرض معصوب العينين ورضيع

شهد الشارع المصري حالة من الغضب خلال الساعات الماضية، بعدما وثق فيديو إقدام طواقم التمريض بحضانة خاصة بمحافظة المينا، على تركيب كانيولة بكعب طفل حديث الولادة وهو معصوب العينين.

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وبالبحث تبين أن من قام بتركيب الكانيولة يدعى مصطفى محمد عبد العزيز، مقيم في قرية صنيم، مركز أبو قرقاص ومعه شخص يدعي صابر محمد، وذلك وفقا لمذكرة بلاغ مقدمة للمحامي العام لنيابات جنوب المينا الكلية، من قبل نقيب تمريض المحافظة، انتصار رئيف فؤاد.

وأوضحت نقيب تمريض المنيا، أن "فردي الواقعة غير مؤهلين للقيام بأعمال التمريض وغير حاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة وغير مقيدين بنقابة التمريض".

مشيرة إلى أن دخولهما لمجال التمريض من خلال أكاديمية تحمل مسمى جوماتكس للتدريب، بقرية دماريس بمحافظة المنيا، وهي غير مرخصة.

وتابعت، أن تلك الأكاديميات منتشرة على مستوى المحافظة ونظيرها من المحافظات الأخرى، لتصبح ظاهرة تشكل خطرا على حياة المتعاملين مع هؤلاء الأشخاص غير المؤهلين، مشيرة إلى أن قبول تلك الأكاديميات كافة الأشخاص المتقدمين إليها دون النظر للمؤهل الذي يتيح التأهل لممارسة تلك المهنة في المستقبل القريب أو البعيد.

وطالبت نقيب تمريض المنيا المحامي العام لنيابات جنوب المنيا الكلية، سرعة اتخاذ اللازم قانونا نحو هذه الأماكن غير المرخصة واتخاذ اللازم قانونًا نحو واقعة الفيديو والتلاعب بأرواح الصغار.

المصدر: القاهرة 24