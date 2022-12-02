وزير الصحة المصري يوجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول واقعة مستشفى قويسنا

وجه وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر باسم مستشفى قويسنا لضمان الحفاظ على كافة الحقوق.

وتابع عبد الغفار واقعة التعدي على أعضاء هيئة التمريض، مساء أمس الخميس، في مستشفى قويسنا المركزي، بمحافظة المنوفية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى، لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة فيما لحق بالمستشفى من تلفيات.

وأضاف عبدالغفار في بيان اليوم، أنه فور حدوث الواقعة، أصدر الوزير تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية، بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، وأسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر تلفيات المستشفى.

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المصدر: RT