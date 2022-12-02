تطورات جديدة حول واقعة اعتداء ضابط مصري على ممرضات وإجهاض سيدة

علق مصدر بصحة المنوفية في مصر على واقعة مستشفى قويسنا، بعد حدوث مشاجرة بين عدد من العاملين وبعض الأفراد عقب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

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وأوضح المصدر الطبي أن "مديرية الصحة تلقت إخطارا من مدير مستشفى قويسنا، بواقعة الاعتداء، وانتقل إلى المستشفى عدد من قيادات المديرية، على رأسهم الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية للوقوف على حالة العاملين بمستشفى قويسنا، بعد واقعة الاعتداء عليهم من الأفراد الذين ظهروا في الفيديو المنشور على صفحات السوشيال ميديا، والذي لقى تداولا واستنكارا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح المصدر أنه جار متابعة الأمر قانونا، مؤكدا على الرفض التام لما حدث، وخاصة أن الطواقم الطبية تؤدي عملها داخل مقر العمل.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس فيديو لمشاجرة، ادعوا أنه داخل مستشفى قويسنا المركزي، التابع لمديرية الصحة بالمنوفية، ظهر فيها مشاجرة بعض العاملين في المستشفى من تمريض وعمال، وأشخاص آخرين من خارج المستشفى.

واستنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي من جانب شخص يدعي أنه ضابط طيار.

ووفقا للنقابة في بيانها "تعدى الضابط بالضرب على ممرضات بالمستشفى وتسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة اخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات على إثر تلك الواقعة".

وطالب نقيب التمريض الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، لافته إلى أن النقابة أرسلت تليغراف لوزير الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة.

المصدر: القاهرة 24