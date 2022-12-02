فيديو مروع لضابط مصري داخل مستشفى.. ومطالب بتدخل وزير الدفاع بشكل عاجل

استنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي من جانب شخص يدعي أنه ضابط طيار.

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ووفقا للنقابة في بيانها "تعدى الضابط بالضرب على ممرضات بالمستشفى وتسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة اخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات على إثر تلك الواقعة".

وطالب نقيب التمريض الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، لافته إلى أن النقابة أرسلت تليغراف لوزير الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة.

وأكدت أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فور علمه بالواقعة، بدء في التواصل مع الجهات المعنيه لاتخاذ الاجراءات اللازمه لإرجاع حقوق التمريض وحمايتهم أثناء تأديه عملهم.

وأكدت كوثر محمود أنها لن تتنازل عن حقوق أعضائها من التمريض والذين يؤدون دورهم على أكمل وجه دون تقصير، مشددة على ضرورة التصدي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض بالمستشفيات، حيث أن ترويع الأطقم التمريضية لن يصب فى صالح تطوير المنظومة الصحية.

وبدأت أحداث الواقعة عند وصول شخص يدّعى أنه ظابط طيار بصحبه أخيه وعدد من السيدات إلى طوارئ مستشفى قويسنا المركزي، نتيجة لإصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، وذلك فى نفس وقت انشغال كافة أطباء النساء بعمليات جراحية أخرى، وعند إبلاغ التمريض للطبيب بتفاصيل الحالة طلب منها إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الإنتهاء من العمليات الجراحية، وإذا بالشخص المصاحب للحالة رفض ذلك وطالب بضرورة مناظرة الحالة وبدأ فى سباب العاملين بالمستشفى، فى نفس الوقت الذى اصطحب فيه التمريض للحالة وايداعها بسرير فى الطوارئ لإجراء السونار والتحاليل المطلوبة حتى يتم مناظرتها.

ووفقا لشهادة التمريض فى المستشفى، فإن السيدات المصاحبة للحالة بدأوا فى تهديد أطقم التمريض فى المستشفى وتوعدوا لهم بالضرب، وبعدها دخل رجلين لقسم النساء وقاموا بضرب كافة التمريض المتواجد بالقسم، وفى نفس الوقت أخرجت إحدى أطقم التمريض هاتفها للإتصال بالطوارئ تم الاعتداء عليها وأسفر ذلك عن اجهاضها.

المصدر: RT