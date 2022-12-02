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شاهد.. ملابس فنانة مصرية مشهورة في السعودية مقارنة بمصر تثير التساؤلات

مجتمع

شاهد.. ملابس فنانة مصرية مشهورة في السعودية مقارنة بمصر تثير التساؤلات
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أثارت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف التساؤلات عقب ظهورها بملابس "محتشمة" في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية، عكس ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي.

شاهد.. ملابس فنانة مصرية مشهورة في السعودية مقارنة بمصر تثير التساؤلات

وظهرت الفنانة المصرية في مهرجان البحر الأحمر بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات كما تميز بصيحة الكاب التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

شاهد.. ملابس فنانة مصرية مشهورة في السعودية مقارنة بمصر تثير التساؤلات
شاهد.. ملابس فنانة مصرية مشهورة في السعودية مقارنة بمصر تثير التساؤلات

وجاءت هذه الإطلالة عكس ما ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهرت سلمى، بإطلالة غريبة لفتت لها الأنظار حيث كانت ترتدي بلوزة وجيبة على هيئة فستان يشبه عروس البحر.

شاهد.. ملابس فنانة مصرية مشهورة في السعودية مقارنة بمصر تثير التساؤلات

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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