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كاني ويست يعلن إعجابه بهتلر

مجتمع

كاني ويست يعلن إعجابه بهتلر
Globallookpress IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch
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أعرب مغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست عن إعجابه بزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.

وقال كاني ويست في حديث لبرنامج InfoWars، يوم الخميس: "أنا أرى أمورا جيدة في هتلر أيضا... من غير المسموح الحديث بشكل مفتوح عن أن هذا الشخص فعل أي شيء جيد، وأنا ممتعض من ذلك".

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وتابع قائلا إن "كل كائن بشري له أي شيء ذو قيمة، ما يجلبه إلى العالم، وخصوصا هتلر".

وقال ويست إن هتلر "اخترع طرق السيارات والميكروفون الذي استخدمه كموسيقي".

يذكر أنه كانت هناك في وقت سابق تقارير إعلامية عن إعجاب كانييه ويست بأدولف هتلر.

كما أعلن عدد من الشركات عن وقف التعاون مع كانييه ويست بعد إدلائه ببعض التعليقات المثيرة للجدل، والتي اعتبرها البعض معادية للسامية.

المصدر: نوفوستي

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