هجوم واسع على الفنانة أصالة في مصر بعد تصريحاتها في السعودية

سادت حالة من الجدل والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب تصريحات للمطربة أصالة خصت فيها السعودية دون غيرها بالفضل في مسيرتها الفنية .

عزيزتي أصالة

لو شلنا الأغاني المصرية من مسيرتك الفنية لأصبحتي بلا تاريخ !!

يالا لو كان ليكي خير في سوريا من البداية كان بقالك خير في مصر !! — محمود بدر (@ma7mod_badr) November 29, 2022

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وقالت أصالة إنها تدين بالفضل للسعودية، وهو ما أثار حالة من الغضب لجمهورها المصري لكونها لم تذكر اسم مصر خاصة وأن بداية شهرتها بعد حضورها من سوريا كان من مصر.

وأثار المنشور الذي كتبته أصالة على صفحتها بموقع "فيسبوك" موجة غضب شديدة، حيث جاء في المنشور: "بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّة وكلي امتنان وفخر بقيادة وطني العظيم".

واختتمت منشورها قائلة "بشكركم كلكم الأغلبية المحبّة والأقليّة المُنتقدة لأنني لولا هذا وذاك ما حقّقت اللي حققته".

شوفت كلام اصالة ملاقيتش اللي يستدعي الهجوم عليها .. وملاقيتش في كلامها انها بتقول ان السعودية هي اللي احتضنتها في اول بداياتها!! كل الحكاية انها بتشكر السعودية على الحفلة وبتشكر اللي ساعدوها على نجاح حفلتها وبتعبر عن حبها للسعودية..!! فين بقى كلامها اللي بتقولوا عليه ده؟! — ياسـمـين مـحـفـوظ (@YasminMahfouz) November 29, 2022

وهاجم الملحن المصري حلمي بكر خلال مداخلة هاتفية لقناة "الحدث اليوم" المصرية تصريحات أصالة وقال "مصر احتضنت أصالة أكثر من سوريا، فعندما جاءت إلى مصر استقبلها كل محمد الموجي وسيد مكاوي ومحمد سلطان وأنا، وقدمنا لها أعمالا ساهمت في نجاحها وشهرتها، أعتب عليها، وعيب أنها تنكر فضل مصر عليها، الجمهور أصبح كريما أكثر من اللازم، الرد عند الجمهور مش عندنا احنا، ابني لما يغلط أعاقبه إنما ابن الجيران لما يجيلي واتبناه مينفعش يغلط".

وأضاف بكر: "أصالة لديها الجنسية السورية والبحرينية ولكنها تسكن في مصر، وعندما كنت في سوريا وجاء المذيع لتقديمها قال: إذا كانت سوريا هي المولد فمصر هي الحضن، عيب".

روحي احضريها تاني بقي

قالت نصا" كل ال وصلتلو وتاريخي كله لا نصه ولا ربعه بل كلو بفضل السعودية"

كل ال حضر الحفلة شاف ده ع الهوا

مش هنألف احنا

اه ده يسدعي هجوم عليها شامل لو عندكم دم لا قدر الله. https://t.co/YT8wRFQeBo — أميرة أبوشهبة𓂀🇪🇬 (@mira_aboushahba) November 29, 2022

وشن ناشطون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عليها، حيث قال أحد الناشطين في تغريدة له "مصر هي من صنعت شهرة أصالة ونانسي عجرم وإليسا وغيرهن من النجوم، إنكار ذلك هو قلة أصل ولن يغير الحقيقة، مصر أصل الفن".

مصر هي من صنعت شهرة اصالة ونانسي عجرم واليسا وغيرهم من النجوم انكار ذلك هو قلة اصل و لن يغير الحقيقة مصر اصل الفن ♥ — محمد الديسطي (@yehia5yehia) November 29, 2022

بينما علقت أخرى قائلة: "إن ما قالته أصالة يستدعي الهجوم عليها، وكل من شاهد الحفل سمع ما قالته إن تاريخها بالكامل بفضل السعودية".

المصدر : RT