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دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى بشأن الممثلة منة شلبي بعد القبض عليها

مجتمع

دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى بشأن الممثلة منة شلبي بعد القبض عليها
Gettyimages.ru
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أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى إثر واقعة نشر جواز سفر الفنانة منة شلبي بعد القبض عليها في مطار القاهرة مؤخرا، والإفراج عنها لاحقا.

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وفي بيان لها، علقت دار الإفتاء على إفشاء بيانات الآخرين الخاصة على مواقع التواصل قائلة: "لا يجوز إفشاء بيانات وأسرار الآخرين الخاصة بهم مما يكرهون أن يَطلع عليها غيرهم، سواء على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أو غيرهما، وذلك لأن خصوصية الإنسان لا يحل لأحدٍ التعدي عليها؛ وقد جاءت النصوص الشرعية بأَنَّ مجالس الناس الخاصة أمانات يَحْرُم إفشاء ما كان فيها إذا عُلم أَنَّ ذلك مما يكره أصحابها إفشاءه؛ فلا يَحِلُّ للمُطَّلِع على الخصوصيات إفشاؤها ما دام أنه لم يُؤذَن له.


وأضاف البيان: "كما أن إفشاء أسرار الناس بإظهار بياناتهم التي يكرهون أن يَطلع عليه أحد أمر يسبب له الأذى والضرر، وإيذاء الناس مذموم في الشرع وقد ورد المنع والتحذير منه".

المصدر: RT

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