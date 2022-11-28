بعد مرور 19 عاما على مقتلها.. تفاصيل جديدة حول الفنانة التونسية ذكرى

بعد مرور 19 عاما على مقتلها، كشف الموسيقار المصري هاني مهنا عن تفاصيل جديدة حول الفنانة التونسية ذكرى.

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وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24" تحدث هاني مهنا عن العديد من المواقف والذكريات التي جمعته بالمطربة التونسية الراحلة ذكرى قائلا: "تعاونت مع ذكرى منذ قدومها إلى مصر، وساعدتها في العمل قبل أن تأتي إلى مصر، وعندما جاءت قررت إدخالها مصحة للتغذية من أجل زيادة وزنها، حيث أن وزنها كان ما يقرب من الخمسين كيلو جرام، ومقاسها 36، لذا كان من الواجب زيادة وزنها"، لافتا إلى أنه أول من حضر لها أول حفل بمصر، وكان في مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 1994، وحصلوا منه على جائزة أفضل صوت، بينما حصل هو على جائزة أفضل لحن".

وقال الموسيقار هاني مهنا إن "ذكرى لم تكن راضية ولم تعجبها أغنية "وحياتي عندك"، ولكنه أصر على مشاركة الأغنية في الألبوم".

وأوضح الموسيقار المصري قائلا: "كنت بختار لها الأغاني لحد ما سابتني واشتغلت مع حد تاني، وفي ألبوم وحياتي عندك أنتجته لها عام 1995، ومكنتش راضية عن أغنية وحياتي عندك ومكنتش عجباها ولا عاجبة المؤلف، ولكني أصريت عليها، وخلصتها لوحدي وخرجتهم من الاستوديو وكملتها وشيلت صولوهات وعدلت فيها حاجة، ولما نزلت حققت نجاح غير مُنتظر تماما".

واستطرد: "لم أكن راضيا عن زواج ذكرى من أيمن السويدي، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وكنت أنصحها العديد من النصائح ولكنها كانت عادية عن العمل وفي حياتها الشخصية".

المصدر: "القاهرة 24"