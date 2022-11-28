مصر.. فنانة تعلق على زواجها من شقيقين أحدهما مخرج مشهور (فيديو)

كشف الفنانة فيدرا، سبب زواجها من الشقيقين سامح الباجوري، وهادي الباجوري، قائله: "كان لازم أحتكر العيلة".

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وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "إتجوزت سامح وبعده هادي، وتقريبا كان لازم أعمل احتكار للعيلة دي".

وأشارت: "زواجي من هادي الباجوري لم يستمر طويلا، وتزوجته حبا في حماتي، لأنها كانت مميزة في كل شيء، وكانت مثقفة، وحواري معها لا أمل منه".

وتحدثت الفنانة فيدرا عن تفاصيل علاقتها بزوجها الراحل المخرج سامح الباجوري قائلة: "أنا وسامح الباجوري حبينا بعض واتجوزنا بعض".

وتابعت: "كان فنانا عظيما، وشغله كان عظيما جدا"، لافته: "هو اللي دخلني عالم الفن بعدما درست الطب، وكنت بقرأ أي عمل يكتبه"، لافته: "قررت التوجه للفن بسبب زوجي، وهو حببني في الفن، شوفنا بعض وعاكسني وحبيته وتزوجته".

المصدر: صدى البلد