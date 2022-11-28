ظهور جديد للفنانة السورية وفاء سالم في مصر بعد تشوه وجهها

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك في مصر، مجموعة من صور الفنانة السورية وفاء سالم بعد تعرضها لعملية تجميل لتصحيح الخطأ الطبي الذي شوه وجهها.

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وظهرت وفاء بإطلالة شبابية، وذلك بعد أيام من إعلانها تفاصيل خضوعها لعمليات تجميل تسببت في تشوهات في وجهها من قبل أطباء معروفين في مجال التجميل.

وقالت وفاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية": "أنا على مدار كذا سنة تعرضت لحقن وخيوط عند دكاترة كبار ومشاهير، وكنت كل مرة أروح لدكتور على أساس يصلحلي غلط اللي قبله".

وأضافت: "كل مرة كنت بتفرج على النتيجة، الاقي تشوهات في وشي، والناس كانت بتتكسف تقولي، حتى كان أدائي مضايقني جدا، إزاي كمملثة وأنا في تشوهات في وشي، لغاية إني وصلت لمرحلة، إني مش هروح لأي دكتور، لإني كل ما أروح لدكتور يقولي احنا مش هنقدر نعمل أي حاجة".

وتابعت: "أنا دلوقتي بوري وشي لحضرتك من غير أي فلاتر ومن غير أي ميك أب، المناطق اللي في وشي أغلب الأساتذة قالولي مش هنقدر نتدخل لإنها مناطق أعصاب. لحد ما ربنا كرمني وقابلت الدكتور س.غ، أنا ما كنتش فاهمة لما قابلته قالي احنا محتاجين نعمل إشاعة للمنطقة دي".

وأكملت: "الدكتور عمل العملية وصورها لي فيديو، لقى أن الصديد واصل للشبكية وللمخ، الحمد لله ربنا انقذني، أنقذ حياتي، بعيدا عن إني همثل أو مش همثل، الحمد لله إنه أنا تجاوزت دا".

وأردفت: "الصديد اللي حصلي كان من الحقن، وكان في خيوط جوا وشي، أنا تعرضت لطول الوقت لشكل من أشكال الابتزاز، وكان نفسي إن دا ما يحصلش".

واستطردت: "أنا رجعت بنسبة كبيرة جدا لشكلي، رجعلي وفاء، أنا عايزة وفاء اللي الجمهور حبها".

المصدر: مصراوي