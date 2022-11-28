مصر.. تحذير للمواطنين المتجهين لأداء العمرة في السعودية

حذرت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية ، من حجز أي رحلات عمرة عن طرق غير شركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة.

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وأضافت الغرفة في بيان صحفي اليوم، أن موسم العمرة الحالي الذي بدأ في أكتوبر الماضي لم يشهد تحرير أيا من المعتمرين لأية شكاوى، موضحة أن موسم العمرة الجاري متميز حتى الآن، لافتة إلى أن تميز الموسم يعود في المقام الأول لضوابط العمرة، فضلا عن تنفيذ كافة رحلات العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية.

وتابعت الغرفة: "قانون البوابة المصرية للعمرة حقق سهولة وسرعة غير مسبوقة في إنهاء إجراءات العمرة وتنظيم عمل شركات السياحة المعتمدة في تنظيم الرحلات، كما كفل كافة حقوق المعتمرين داخل وخارج مصر".

وأكدت الغرفة أن ضوابط العمرة شددت على الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين عند تنفيذ التعاقدات مع كافة الجهات التي تقدم خدماتها للمعتمر، منذ مغادرته لمنزله وحتى عودته سالما بعد أداء المناسك.

وطالبت الغرفة كافة شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات العمرة ووكلائها بالمملكة العربية السعودية بضرورة استمرار الالتزام بالضوابط المنظمة للموسم وتنفيذ التعاقدات المتفق عليها مع المعتمرين وحفظ حقوقهم اتساقا مع القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

المصدر: RT