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فضيحة مدوية لقاضية كولومبية ظهرت شبه عارية أثناء جلسة استماع (فيديو)

مجتمع

فضيحة مدوية لقاضية كولومبية ظهرت شبه عارية أثناء جلسة استماع (فيديو)
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قررت السلطات القضائية في كولومبيا تعليق عمل قاضية بعد أن ظهرت أثناء جلسة استماع عبر تقنية الفيديو (Zoom) بملابسها الداخلية وهي تدخن سيجارة.

ووقعت هذه الحادثة خلال جلسة استماع بشأن قضية محاولة تفجير مركبة عسكرية، وبعد نحو ساعة من بدء الجلسة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" تبلغ القاضية 34 عاما، وقد قامت عن طريق الخطأ بتشغيل كاميرا الويب وظهرت أمام زملائها والمشتبه به، وهي مستلقية على أريكة بملابسها الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القاضية تسببت في وقت سابق في فضيحة عندما تسربت صورها العارية إلى الإنترنت.

وقال قرار اللجان التأديبية، إن "مثل هذا الوضع لا يتماشى مع الرعاية والاحترام والحذر الذي يجب على القاضي أن يلتزم به".

المصدر: صحيفة ميرور

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