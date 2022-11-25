رصد إصابة بالكوليرا في الكويت

أعلنت الكويت إصابة مواطن بمرض "الكوليرا" بعد عودته للبلاد من إحدى الدول المجاورة، مشيرة إلى أنه تم عزله حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين بحسب البروتوكولات المعتمدة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان على "تويتر"، إنها رصدت المصاب بعد ظهور أعراض المرض عليه عقب عودته من إحدى الدول المجاورة والتي تعاني من تفشي المرض.

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وأضافت أنه تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد مستشفيات وزارة الصحة، وعزل الحالة ومتابعة المخالطين للتأكد من سلامتهم.

وحول احتمال تفشي الكوليرا في البلاد، أكدت الوزارة أن فرص انتشاره داخل البلاد غير واردة، منوهة بأهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء، والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة.

كما شدّدت على الذين تظهر عليهم أعراض مشتبهة مثل الحرارة - الإسهال خلال 7 أيام من وصولهم من إحدى الدول التي يتفشى فيها المرض، أن يقوموا بالتوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم.

المصدر: القبس