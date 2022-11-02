تصريح لمستشار السيسي بخصوص حاجة مصر إلى لقاح ضد الكوليرا

نفى محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، وجود أي إصابة بمرض الكوليرا في مصر.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، أشار محمد عوض تاج الدين إلى أن الكوليرا موجودة في أماكن حول العالم، ومنها ما هو بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذا المرض خطير يؤدي إلى نزلات معوية، وإسهال شديد، وأن أسباب الإصابة به هي تلوث الماء والغذاء غير النظيف، ومصر تترقب هذا الأمر.

وشدد تاج الدين على النظافة العامة ونظافة المياه والغذاء، حفاظا على صحة الإنسان، موضحا أن هذا المرض ينتقل عن طريق الغذاء والماء الملوث.

وذكر تاج الدين أن لقاح الكوليرا لا حاجة له في مصر، بينما تحتاجه البلدان المصابة بهذا المرض، مشيرا إلى أن الكوليرا من ضمن الأمراض المرصودة والتي تأتي نتيجة خلل المناخ.

كما أكد أن التغيرات المناخية العنيفة تسبب في انتشار بعض الأمراض ومنها الكوليرا والملاريا، مؤكدا أن وباء فيروس كورونا ما زال موجودا، ولم يعلن أنه تم السيطرة بشكل كامل على هذا الوباء.

وأضاف: "طالما أن هناك وباء عالميا، فيجب أن نستمر في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتلقي اللقاحات".

المصدر: "الوطن"