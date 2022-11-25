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RT تنشر الصور الأولى للمواد المتسببة في القبض على منة شلبي في مطار القاهرة

مجتمع

RT تنشر الصور الأولى للمواد المتسببة في القبض على منة شلبي في مطار القاهرة
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حصلت RT على الصور الأولى للمواد المخدرة التي تسببت في القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي.

RT تنشر الصور الأولى للمواد المتسببة في القبض على منة شلبي في مطار القاهرة
RT
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الكشف بالصور عن سبب القبض على الفنانة منة شلبي
الكشف بالصور عن سبب القبض على الفنانة منة شلبي

وكشفت مصادر لـRT أنه تم القبض على الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بـ12 كيس ماريغوانا قادمة من نيويورك الأمريكية.

وقالت المصادر لـRT إن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

RT تنشر الصور الأولى للمواد المتسببة في القبض على منة شلبي في مطار القاهرة
RT

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتحرير مذكرة بالواقعة وجار التحقيق وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

RT تنشر الصور الأولى للمواد المتسببة في القبض على منة شلبي في مطار القاهرة
RT

المصدر: RT

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