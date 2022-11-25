RT تنشر الصور الأولى للمواد المتسببة في القبض على منة شلبي في مطار القاهرة

حصلت RT على الصور الأولى للمواد المخدرة التي تسببت في القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي.

RT

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وكشفت مصادر لـRT أنه تم القبض على الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بـ12 كيس ماريغوانا قادمة من نيويورك الأمريكية.

وقالت المصادر لـRT إن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

RT

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتحرير مذكرة بالواقعة وجار التحقيق وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

RT

المصدر: RT