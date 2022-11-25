الكشف بالصور عن سبب القبض على الفنانة منة شلبي
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كشفت مصادر لـRT أنه تم القبض على الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بـ12 كيس ماريغوانا قادمة من نيويورك الأمريكية.
وقالت المصادر لـRT أن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة وجار التحقيق وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.
ونشرت وسائل الإعلام المصرية صورة للمضبوطات.
المصدر: RT + القاهرة 24