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مصر.. القبض على الفنانة منة شلبي

مجتمع

مصر.. القبض على الفنانة منة شلبي
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كشفت مصادر مطلعة بجمارك مطار القاهرة أنه تم إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة، إثر قدومها من الخارج، بتهمة حيازة مواد مخدرة،  أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب.

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وقالت المصادر لـRT أن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة وجار التحقيق وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

المصدر: RT

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