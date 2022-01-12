مصر.. الفنانة منة شلبي تتحرك ضد ممرضتين بسبب والدتها وممرضة تكشف تفاصيل صادمة

أثارت الفنانة المصرية منة شلبي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية في مصر، بعدما تصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تقدمها ببلاغ ضد ممرضتين.

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وأكدت شلبي أن الممرضتين تسببتا في إصابة والدتها الفنانة زيزي مصطفى، خلال ملازمتهما لها بمدينة الجونة، بسبب إهمالهما واستخدامهما المياه الساخنة في علاج جرح لها، الذي أدى لالتهاب الجرح وتقيحه على الفور، مطالبة بحسابهما.

وقررت بعض الممرضات، اللاتي جمعهم علاقة عمل سابقة بالفنانة، بتدشين هاشتاج دون فيه "منة شلبي عنصرية"، و"نقابة التمريض عايزين حقنا» ساردين تجاربهن خلال خاصية التعليقات مع منة شلبي، خلال ملازمة والدتها، وكيف كانت المعاملة سيئة من الأخيرة، ولا تشوبها سوى العنصرية في التعامل.

وقالت إحدى الممرضات: "أنا كنت شغالة معاها أكتر من 3 شهور، وشفت منها معاملة سيئة وشتائم بألفاظ نابية، وكنا بنام على الأرض مفيش سرير لينا، ده غير الأكل السيئ" مرفقة بعض صور الوجبات التي كانت تحصل عليها، التي كانت وجبة واحدة طيلة اليوم، وفقا لما ذكرته.

وعن أول لقاء مع منة شلبي، وكيف بدأ التعامل بينهما: "أول لقاء كانت بتتكلم إن مامتها أهم حاجة في حياتها وهي مش عايزة حاجة مني غير أن مامتها تبقى كويسة، وأنا قولتلها ده حق مامتك علينا، لكن لما سافرت الجونة المعاملة كانت غير واكتشفت أنها بتنيم التمريض على الأرض، إللي جابلي أنا نفسي مرض جلدي بسببه، والأكل إللي ممكن بيوصل لوجبة واحدة في اليوم".

وتابعت: "ولما اشتكينا كان ردها أن أنتم مش جايين تحققوا أحلامكم هنا عندي".

وعن انتهاء العمل مع الفنانة، أكدت أنه كان بسبب منشور كتبته، تعهدت فيه بكتابة تفاصيل المعاملة معها: "كتبت بوست قولت أنا هشهد وأقول بكل حاجة حصلت في البيت ده، شتمتني وبعد كده اتصلوا بيا وقالولي روحي لحد أما يجيبوا بنت مكاني وأنا رايحه استلم ووصلت لريست الزعفرانة، قالت ليهم لا رجعوها انا مش عايزاها بكل جبروت".

وأشارت ميار، إلى أن الممرضات اللاتي تقدمت الفنانة بالبلاغ ضدهم، يعيشون حالة من الرعب: "البلاغ إللي اتقدم منها باللإهمال معرفتش تثبت حاجة والبنات خدوا إخلاء سبيل، لأن اللي حصل مكانش مقصود وميستحقش دخول بنات قسم، البنات خايفين يقولوا لأهاليهم إنهم كانوا محبوسين".

وحررت الفنانة منة شلبي محضرا، بقسم ثانٍ الغردقة، اتهمت الفنانة ممرضتين تتبعان إحدى المنشآت الطبية بالجونة بالإهمال والتراخي وعلاج والدتها بالخطأ، بعد إصابتها بجرح غائر، إلى أن تدهورت حالتها الصحية، بدلا من أن تتحسن.

المصدر: الوطن