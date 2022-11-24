محكمة مصرية تصدم العراقي نزار الفارس في قضيته ضد رانيا يوسف

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، الأربعاء، برفض استئناف المذيع العراقي نزار الفارس على حكم رفض دعواه ضد رانيا يوسف، بعد مطالبته بتعويض 5 ملايين جنيه منها بتهمة السب والقذف.

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ونصت الدعوى التي أقامها المحامي هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، على المطالبة بـ5 ملايين جنيه تعويضا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا.

بدأت القصة في شهر رمضان قبل الماضي، حين استضاف الإعلامي نزار الفارس النجمة رانيا يوسف في برنامجه الحواري مع الفارس.

وخلال البرنامج تحدثت رانيا يوسف بحرية كبيرة، وأطلقت تصريحات أوقعتها في مشاكل عديدة مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومع معظم المتابعين.

ولعل أبرز تلك التصريحات كان حديثها عن جزء من جسدها، وأدخلت الدين في الأمر وقالت: "اللي عنده شيء جميل ليه يخبيه، وأما بنعمة ربك فحدث".

والجدل الذي تسببت فيه هذه الحلقة أوصل نزار الفارس ورانيا يوسف إلى ساحات المحاكم، هي تتهمه بالتحرش، وهو يطالب بتعويض قيمته 5 ملايين جنيه.

المصدر: القاهرة 24