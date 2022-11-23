مصر تحاكم صاحبة تصريحات مثيرة للجدل حول الرجل المصري

تحاكم إحدى المحاكم المصرية الطبيبة صاحبة التصريحات الجنسية المثيرة للجدل هبة قطب، لاتهامها بإهانة الرجل المصري والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.

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وتقدم المحامي أشرف ناجي بدعوى ضد الدكتورة هبة قطب، تتضمن أن "التصريحات التي صدرت من قبل قطب تحرض على هدم الأسرة المصرية، وتحرض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة، وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى".

وجاء في تصريحات هبة قطب، وفق الدعوى المقدمة: "الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه.. وكل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف، الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين، إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا".

المصدر: الشروق