مصر.. "فتاة البوركيني والتنمر".. هبة قطب تكشف تطورات حالة ابنتها بعد تعرضها لحادث

تصدرت دينا هشام المعروفة إعلاميا في مصر بـ"فتاة البوركيني" قبل يومين محرك البحث في غوغل، بعد أزمة منعها من نزول حمام السباحة في أحد الفنادق بسبب ارتدائها "البوركيني".

والدة الفتاة من جهتها الدكتورة هبة قطب استشارية الطب الجنسي، دخلت على خط الأزمة بظهورها بشكل متكرر في البرامج التلفزيونية للحديث عن أزمة "البوركيني" ودعم ابنتها، وبعد مرور ساعات تعرضت دينا هشام لحادث سير نتج عنه إصاباتها بشكل بالغ في الظهر والرقبة.

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وتحدثت والدة دينا هشام، عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له ابنتها، مؤكدة أنها أصيبت في حادث تصادم ألحق بها أضرارا بالغة في الظهر والرقبة، مشيرة إلى أنها نقلت إلى المستشفى للعلاج.

ولفتت إلى أن حالتها الصحية مستقرة بعد أن أجريت لها الإسعافات الطبية اللازمة بعد الحادث.

وعن أزمة "البوركيني" ومنع ابنتها من نزول حمام السباحة، قالت قطب في أحد البرامج التلفزيونية إن ما ردده البعض أن ابنتها تبحث عن "ركوب التريند"، وتساءلت: "بيركبوه إزاي ده".

وأكدت هبة قطب، أنها تفاجأت بالفيديو الذي نشرته ابنتها، وأنها صورته بشكل تلقائي، معتبرة أن المشاركات الكثيرة للفيديو تدل على أن هذه ليست معاناة دينا وحدها، لكن عددا كبيرا من الفتيات يعانين من المشكلة ذاتها.

ومن جانبها تحدثت دينا هشام على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها للتنمر بعد منعها من النزول في حمام السباحة الخاص بإحدى المناطق السياحية لارتدائها مايو شرعي.

وقالت: "دا سعره غالي وماركة وتمنه 400 دولار ورغم دا قالوا المايوه خامته هتبوظ البيسين، رغم أنها عاشت في دول خارجية ولم تر هذا على الإطلاق".

وأضافت: "محدش من حقه يختار ألبس إيه، المايوه طويل ومحترم بس إحنا عندنا مشكلة في التفرقة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية