توزع غدا.. وزارة الصحة المصرية تكشف عن أول نموذج لتوثيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة (صورة)

كشفت وزارة الصحة المصرية عن أول نموذج لتوثيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بدلا عن التوثيق في الشهر العقاري.

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وجاء في نص الوثيقة: "أوصى أنا (فلان بن فلان) مصري الجنسية بالتبرع بعد وفاتي بأعضاء جسدي وأنسجته وأي جزء منهم يمكن زراعته مستقبلا وفقا للتقدم العلمي للمحافظة على حياة شخص مصري الجنسية أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده".

كما تضمنت أيضا أنه تم تحرير هذا بإرادة حرة مستنيرة لا يشوبها غلط أو تدليس.

ويقر بأنه لا يجوز من ورثتي الحصول على أي منفعة أو المطالبة بأي مقابل مادي أو عيني جراء تنفيذ هذه الوصية.

وأوضحت مصادر بوزارة الصحة والسكان، لـ"القاهرة 24"، أن نموذج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة تم تعميمه على جميع محافظات الجمهورية، ويمكن للمواطنين الذهاب يوم الثلاثاء إلى مديريات الصحة والإدارات التابعة لها للحصول على النموذج من إدارة العلاج الحر والتراخيص لتوثيق التبرع في حضور موظف العلاج الحر.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري