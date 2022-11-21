علي جمعة: شيخ الأزهر الراحل سيد طنطاوي أوصى بالتبرع بقرنيته بعد وفاته

أكد علي جمعة، مفتي مصر السابق رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على أهمية مناقشة ملف زراعة الأعضاء البشرية وقرنية العين، لما فيها من إنقاذ للبشرية.

وصرح بأن شيخ الأزهر الراحل الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، كانت له وصية بالتبرع بقرنيته بعد الوفاة، وذلك لإنقاذ شخص حي.

وقال علي جمعة خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن قضية زراعة قرنية العين مرت بمراحل عديدة عند عرضها على علماء الشريعة، لافتا إلى أن هناك 18 دولة إسلامية أصدرت هذا القانون وتعمل به.

وأفاد بأن منظمة التعاون الإسلامي في مجمعها الفقهي أشارت إلى ما يشبه الإجماع على أحقية نقل قرنية العين من المتوفي إلى شخص حي، وهناك أبحاث صدرت في هذا الأمر.

وشدد على أن هناك اتفاقا بجواز نقل القرنية، وفي بعض الأحيان يفتى بندبها أو وجوبها وكل هذا متدرج.

المصدر: موقع "القاهرة 24"