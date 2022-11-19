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وضعت بحقيبة وألقيت في نهر.. معجزة تنقذ رضيعة برازيلية من موت محقق (صور)

مجتمع

وضعت بحقيبة وألقيت في نهر.. معجزة تنقذ رضيعة برازيلية من موت محقق (صور)
Globallookpress
نهر في البرازيل - أرشيف -
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نجت رضيعة حديثة الولادة من موت محقق بعد أن وضعها رجل في حقيبة ظهر، وألقاها في نهر بالبرازيل.

وقال شهود عيان للشرطة العسكرية إن رجلا على دراجة نارية ألقى حقيبة ظهر في نهر كابيباريبي في ساو لورينكو دا ماتا بالبرازيل، صباح يوم 17 نوفمبر.

وقام اثنان من الصيادين تحت الجسر بإنقاذ الرضيعة بعد أن رأوا الحقيبة وهي تصطدم بالنهر، وسمعا بكاء الطفلة.

وقال أحد الصيادين ويدعى بيدرو، إن رفيقه "التقط الحقيبة وسلمها له، وعندما فتحها وجد رضيعة".

واتصل الرجلان على الفور بالشرطة العسكرية التي نقلت الطفلة إلى مستشفى ولادة قريب.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية، فإن الرضيعة التي تزن الفتاة 2.57 كيلوغراما، ولدت قبل ساعات فقط من رميها في النهر، مشيرة إلى أن الحبل السري قطع "بطريقة غير احترافية".

وقال مسؤولو الصحة إن حالة الفتاة مستقرة، ولا تزال تحت الملاحظة في المستشفى.

وضعت بحقيبة وألقيت في نهر.. معجزة تنقذ رضيعة برازيلية من موت محقق (صور)
/ g1.globo.com
وضعت بحقيبة وألقيت في نهر.. معجزة تنقذ رضيعة برازيلية من موت محقق (صور)
/ g1.globo.com

المصدر: وسائل إعلام برازيلية

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