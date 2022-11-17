الفنان المصري طارق النهري يتحدث عن سجنه بسبب ثورة 2011 وعفو السيسي عنه

تحدث الفنان المصري طارق النهري، عن فترة سجنه بسبب اتهامه بحمل السلاح في ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أنه بعد خروجه وجد أن مصر تغيرت للأفضل كثيرا.

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وقال في لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مساء الثلاثاء، إن فلسفته في الحياة وطريقة تفكيره تغيرت، خلال فترة السجن: "قرأت كثيرا في فترة السجن، وكانوا بيدخلولنا كتب، وإحنا 5 زنزانات جنب بعضها، كنا بنتبادل الكتب، وعمري ما حليت كلمات متقاطعة، بس كنت بحلها في السجن".

وأضاف طارق النهري: "قرار العفو الرئاسي ده كان حلم بعيد، ومكنتش متوقعه خالص، ومرة رئيس المباحث حب يطيب خاطري، فقالي معلش أنت عشت كتير بره، و5 سنين مش هيأثروا معاك، لكن اللي أثر فيا زملائي الفنانين اللي توفوا وأنا في السجن، ومعرفتش أودعهم، وكان أكتر اللي صابني بالحزن وفاة الفنانة الكبيرة مها أبوعوف".

المصدر: وسائل إعلام مصرية