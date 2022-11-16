بعد القبض عليه بسبب ثورة يناير 2011.. أول ظهور لفنان مصري مشهور بعد خروجه من السجن

ظهر الفنان طارق النهري، الذي صدر بحقه قرار بالعفو والإفراج من السجن، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "دي ام سي".

وقال "النهري"، في لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مساء الثلاثاء، إنه كان يعمل في أحد المطاعم بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون، وفي يومًا ما المخرج نور الدمرداش شاهده وطلب منه التمثيل في مسلسل درامي، معقبًا: " كنت لسه مخلص ثانوية عامة ودخلت اولى معهد وأنا بحب أصرف على نفسي ولا أريد الاعتماد على أحد".

وأضاف: "نور الدمرداش كان معدي قدام المطعم، بصلي وقالي انت مين قولتله اسمي وبشتغل في المطعم، قالي تعالى لي فوق في مبنى التلفزيون قولتله مش هعرف أدخل قالي تعالى معايا وخدني من إيدي ودخلت مكتبه، وكان بيعمل مسلسل اسمه صرخة بريء وقالي تمثل قولتله ماشي أمثل".

وأطلق سراح الفنان طارق النهري، السبت 30 يوليو الماضي، تنفيذا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحمل رقم 329، بالعفو عن عدد من الصادرة ضدهم أحكام قضائية، وبينهم "النهري".

وفي 23 فبراير 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بمعاقبة الفنان طارق النهري، و9 آخرين، بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، وذلك قبل أن تقضي محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عصر، في 4 يوليو 2020، بقبول الطعن المقدم من "النهري" على حكم محكمة الجنايات، وتم تخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.

واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقي القبض على طارق النهري فى أبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهري بعدها بأيام، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية.

وكان مسلسل "طاقة نور" آخر أعمال الفنان طارق النهري عام 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسان دهشان، وشارك في بطولته النجوم: حنان مطاوع، إيهاب فهمي، أشرف عبدالغفور، جيهان خليل، وهيدي كرم وغيرهم.

المصدر: مصراوي