ظهور لافت لأمير قطر رفقة والده في جولة خاصة يثير تفاعلا بمواقع التواصل (صور+فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو توثق ظهورا لافتا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أثناء قيامه رفقة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، بجولة في قصر الحكم بالديوان الأميري.

إقرأ المزيد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور والفيديوهات، حيث أشادوا بدور الأميران الكبير في النهوض بدولة قطر على كافة المستويات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأميرين استمعا خلال الجولة إلى شرح عن استقبال وتنظيم الزيارات في مركز الزوار، في "مشيرب"، ولشرح عن جولة "قصر الحكم" في الديوان الأميري، الذي يهدف للتعريف بتاريخ الديوان الأميري ومسيرة حكام دولة قطر والخصائص العمرانية لقصوره.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "بانيها وحاميها الله لا يخلينا منهم"، فيما قال آخر: "أحلى صورة في اليوم".

بانيها وحاميها 🇶🇦 الله لا يخلينا منهم pic.twitter.com/vwaQZhqMJS — عبدالله بن ناصر آل ثاني (@DRaALTHANI) November 16, 2022

وخلال الجولة استمع سموهما إلى شرح عن استقبال وتنظيم الزيارات في مركز الزوار في مشيرب، وجولة قصر الحكم في الديوان الأميري الذي يهدف للتعريف بتاريخ الديوان الأميري ومسيرة حكام دولة قطر والخصائص العمرانية لقصوره#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/J8a4Rz89JI — نديب قطر (@NadeebQa) November 16, 2022

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بجولة في قصر الحكم في الديوان الأميري#تلفزيون_قطرpic.twitter.com/pUB38WywnE — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 16, 2022

المصدر: RT