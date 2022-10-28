تركي آل الشيخ يكتب قصيدة في مدح الشيخ تميم بن حمد

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قصيدة كتبها ومدح فيها أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال آل الشيخ في قصيدته القصيرة التي نشرها اليوم الخميس، على حسابه في موقع "تويتر": "دمت والله يا .. تميم بن حمد والرجال .. بطيبها .. وافعالها يوصلك شكري .. مدد بلا عدد قلتها صادق .. وقلبي قالها ياتميم المجد .. لو طال الأمد شمس عزك .. مايزول إظلالها لك مواري الخير .. يا وجه السعد وديرتك . جعل السعد من فالها".

دمت والله يا .. تميم بن حمد

والرجال .. بطيبها .. وافعالها



يوصلك شكري .. مدد بلا عدد

قلتها صادق .. وقلبي قالها



ياتميم المجد .. لو طال الأمد

شمس عزك .. مايزول إظلالها



لك مواري الخير .. يا وجه السعد

وديرتك . جعل السعد من فالها🇶🇦❤️🇸🇦 pic.twitter.com/lrEi4euGXt — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 27, 2022

وفي وقت سابق، أشاد آل الشيخ بملاعب ومنشآت مونديال قطر، مؤكدا على أنه سيكون من أنجح النسخ في تاريخ بطولات كأس العالم، داعيا زوار كأس العالم لزيارة موسم الرياض.

حيث قال "إن شاء الله تكون من أنجح النسخ لكأس العالم ويستمتع الجمهور في كل الأرض… ملاعب ومنشآت على أعلى مستوى.. بالتوفيق لقطر الحبيبة، وموسم الرياض قريب من المباريات".

ان شاءالله تكون من انجح النسخ لكاس العالم ويستمتع الجمهور في كل الارض ... ملاعب ومنشاءات على اعلى مستوى ...بالتوفيق لقطر الحبيبه 🇶🇦🇸🇦❤️وموسم الرياض قريب بين المباريات😉 pic.twitter.com/S0MRzUtDHs — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 27, 2022

المصدر: RT